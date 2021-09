McGregor spoznal Bona Voxa in priznal, da je njegov največji oboževalec

Vročekrvni Conor McGregor se je na nedavni zabavi obnašal kot preveč navdušeni oboževalec. Njegova vzhičenost je vrhunec dosegla ob dejstvu, da se bo že kmalu znašel v istem prostoru kot njegov dolgoletni idol Bono Vox . Do težko pričakovanega srečanja je prišlo v hotelu E11EVEN, kjer je zabavo na strehi priredil lastnik verige in športni agent Marc Roberts. Ta je praznoval 62. rojstni dan, veselega dogodka pa se je udeležilo mnogo imen iz sveta zabave.

Borec mešanih borilnih veščin se je na zabavi pomešal med množico, čeprav naj bi bil glavna zvezda zabave ravno pevec rockovske skupine. Med dvestotimi pomembnimi gosti so se znašli tudi poslovnež Kevin O’Leary, košarkarski trener John Calipari, igralec LA Lakersov Talen Horton-Tucker ter lastnik restavracij in klubov John Terzian z ženo Marci Roberts.

''Ker se je zabava odvijala v Los Angelesu, je trajala do dveh zjutraj, vsi so peli in plesali. Glasba je bila odlična, gostje pa so vso noč uživali v vodki,'' je povedal vir. Conor se je na dogodku tokrat obnašal primerno, njegov napad na Machine Gun Kellyja, ki se je zgodil na podelitvi MTV-jevih nagrad, namreč še vedno odmeva.