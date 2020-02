Constance Wu si še vedno ni ogledala filma, v katerem igra skupaj z J. Lo

Filma Prevarantke na Wall Streetu si glavna igralka Constance Wu še vedno ni ogledala, čeprav je bil premierno predvajan septembra lani. Dramo, ki temelji na resnični zgodbi, so komentirala tudi dekleta, ki so bile navdih za zgodbo. Kakšen je bil njihov odziv?

Igralka Constance Wu je pred kratkim v pogovorni oddaji Live with Kelly and Ryanspregovorila o svoji vlogi v filmu Prevarantke na Wall Streetu."Še vedno si ga nisem ogledala. Zadnji film, ki sem ga gledala, je bil Nori bogati Azijci," je dejala 37-letna Constance. Zvezdnica pravi, da se le s težavo gleda na velikih zaslonih:"Prav tako le redko gledam pogovorne oddaje, v katerih se pojavim. Želim se osredotočiti na sedanjost in se ne obremenjevati s preteklostjo in preveč razmišljati o tem, kaj sem storila ali rekla narobe."

Constance Wu si filma še ni ogledala. FOTO: Profimedia

Medtem ko se je Jennifer Lopez na snemanje filma intenzivno pripravljala ob slovenskem plesnem drogu, je Constance večino svojega časa preživela v striptiz klubih: "Obiskala sem ogromno striptiz klubov v San Franciscu, tam sem namreč preživela tudi božični večer. Bila sem z dvema prijateljicama in bilo je res zabavno. Nihče ni vedel, kdo sem. Prav tako nihče ni pričakoval, da bo v striptiz klubu mama treh otrok." Tudi ona si je nato v svojo dnevno sobo postavila plesni drog. "Imela sem tudi prav posebne treninge, ki sem jih pravzaprav financirala sama." Kaj o filmu menijo dekleta, o katerih pripoveduje zgodba?

Film Prevarantke na Wall Streetu FOTO: Profimedia

Film Prevarantke na Wall Streetutemelji na resnični zgodbi, ki je podrobno opisana v članku v reviji New York z naslovom Hustlers at Scores, ki je bil objavljen decembra leta 2015. Resnična dekleta, po katerih je bil film zasnovan, pa imajo precej različna mnenja glede drame. Constance je odigrala Roselyn Keo, ki pa je nad filmom navdušena, na svojih družbenih omrežjih pa je delila tudi več fotografij z zvezdnicami filma. O svoji izkušnji na Wall Streetu je napisala tudi knjigo z naslovom The Sophisticated Hustler, oboževalce pa k branju vabi s stavkom: "Smejali se boste, jokali in rekli ojoj."Knjigo pa je posvetila svoji hčerki.

Samantha Barbash je vložila tožbo. FOTO: Profimedia