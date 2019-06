Cooperjeva bivša po razhodu ponovno zakorakala na modno stezo

Novica, da sta se po nekaj letih razmerja razšla ameriški igralec Bradley Cooper in manekenka Irina Shayk, je nekatere presenetila, spet druge ne toliko: njun razhod naj bi bil po njihovem mnenju le vprašanje časa. Shaykova je prvič po odmevni novici o razhodu stopila na modno stezo, ločitev pa je, po nekaterih govoricah, ni močno prizadela.

90. obletnica revije CR runway x LUISAVIAROMA FOTO: Profimedia

33-letna ruska manekenka Irina Shayk in 44-letni ameriški igralec Bradley Coopersta se po štirih letih razmerja razšla. Novica, ki je pred dnevi odjeknila v javnosti, je nekatere močno presenetila, saj sta dajala vtis srečnega para, spet druge ne toliko, ker se je že dlje časa šušljalo, da njuno razmerje vse od konca snemanja filmske uspešnice Zvezda je rojena visi na nitki.

Ruska manekenka je tudi posvečena mama FOTO: Profimedia

Po odmevnem razhodu se je 33-letna supermanekenka in mama dveletne Lee De Seine Shayk Cooper ponovno vrgla v modne vode in zakorakala po modni stezi ob 90. obletnici revije CR runway x LUISAVIAROMA. Na brvi je utelesila podobo elegance in drznosti, strogo črnino pa je še dodatno poudarila z usnjenimi črnimi rokavicami.

Po razhodu nazaj v modne vode FOTO: Profimedia

Na modni reviji je stopila ob bok nekaterim danes najbolje plačanim manekenkam, kot soStella Maxwell ter Gigi in Bella Hadid. Polno zaposlena mama po poročanju tujih medijev trenutno največ pozornosti posveča svoji dveletni hčerki, ki po njenem razhodu od Bradleyja preživlja nekaj časa z njo in nekaj časa s svojim očetom. Zvezdnika naj bi se zavoljo hčerke odločila, da ''bodo kvaliteten družinski čas preživljali skupaj,'' Irina pa naj bi o Bradleyjevi očetovski vlogi dejala, da je čudovit oče, ki je bil vedno močno posvečen njuni hčerki.

Uspešna manekenka Irina Shayk in ameriški igralec Bradley Cooper sta se razšla po štirih letih razmerja FOTO: Profimedia