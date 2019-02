Cooperjeva bivša žena pojasnila svoj komentar o odnosu med njim in Lady Gaga

Igralec Bradley Cooper ter igralka in glasbenica Lady Gaga sta v zadnjem času osrednja tema tujih tabloidov – ne zaradi dejstva, ker sta se s svojo igro in glasbenim nastopom v filmu Zvezda je rojena prikradla v srca številnih filmskih navdušencev, prav tako ne zaradi nominacij in nagrad, ki sta jih prejela v zadnjem času: njuni imeni sta bili največkrat omenjeni zaradi domnevne obojestranske kemije in odnosa, ki naj bi presegel meje golega prijateljstva. Namigovanja, ki že dlje časa krožijo v javnosti, je podkrepil njun zadnji glasbeni nastop na večer podelitve oskarjev, ko sta zapela skladbo Shallow. Ob opazovanju njunih potez na odru je igralec David Spade na svojem Instagramu delil fotografijo njunega zadnjega nastopa in poleg postavil pomenljivo vprašanje: ''Obstaja kakšna možnost, da onadva ne seksata?'' Na njegovo direktno vprašanje so se vsuli številni odgovori, med katerimi se je znašel komentar Cooperjeve nekdanje žene Jennifer Esposito , ki je vseboval le kratek ''Ha''.

Potem ko so tuji mediji njen komentar vzeli kot 'namig', da igralka deli enako mnenje kot Spade in da je bil njen ''Ha'' prežet s sarkazmom, so številni omenili tudi njeno knjigo, izdano leta 2015, v kateri je pisala o svoji bitki z avtoimunsko boleznijo celiakijo in v kateri je omenila moškega, s katerim je bila v tistem času v razmerju, ki pa ni bilo 'najbolj zdravo'. Identiteta moškega, o katerem je Espositova med drugim zapisala, da se je izkazal za ''popolnega manipulatorja'', v knjigi ni razkrita, a so mediji kljub temu navajali, da naj bi Jennifer pisala o svojem bivšem možu. Vse to je povzročilo, da je Jennifer čez noč pristala v središču govoric o odnosu med Bradleyjem in Gago, kar pa igralki očitno ni bilo niti najmanj všeč.

Na svojem Instagramu je namreč objavila več kot triminutni video, v katerem je podala dolgo in predvsem direktno razlago svojega kratkega komentarja, njene zaključne besede pa so bile eksplicitne in neposredne.