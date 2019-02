Cooperjeva bivša žena komentirala kemijo med njim in Lady Gaga

Igralec Bradley Cooper je bil v preteklosti za kratek čas poročen s 45-letno igralko Jennifer Esposito, ki smo jo do sedaj imeli priložnost videti v številnih filmih in serijah, kot so Preiskovalci na delu: NCIS, Policijska družina,Ljubice, Spin City in drugih. Čeprav je njun zakon trajal zgolj štiri mesece (poročila sta se konec leta 2006 in se ločila v začetku leta 2007), je Espositova v svoji knjigi, izdani leta 2015 (Jennifer's Way: My Journey With Celiac Disease - What Doctors Don't Tell You and How You Can Learn to Live Again), v kateri je največ pozornosti namenila svoji bitki s celiakijo, nekaj besed zapisala tudi o odnosu, ki ga je imela s 44-letnim igralcem. Njen oris Cooperja je popolnoma drugačen od slike, ki se kaže v javnosti: Jennifer je namreč med drugim zapisala, da so dlje časa svetili opozorilni signali, ki bi jih morala zaznati takoj na začetku razmerja, a se jih je odločila ignorirati. ''Bil je zabaven, pameten, samozavesten, aroganten in izvrsten manipulator. Ni se mi zdel tako zelo privlačen, uživala pa sem v njegovem smislu za humor in številnih drugih nesmiselnostih,'' je izpostavila 45-letna igralka, ki se je pred kratkim odzvala tudi na govorice in spletne zapise, da se je med snemanjem filma Zvezda je rojena med Cooperjem in njegovo soigralko, Lady Gago, spletla več kot zgolj prijateljska vez.

Po nedavni podelitvi oskarjev, na kateri sta na Gaga in Bradley pred zbrano publiko skupaj zapela pesem Shallow, je igralec David Spade na svojem Instagramu delil fotografijo soigralcev ter poleg zapisal: ''Obstaja sploh kakšna možnost, da onadva ne seksata?''