Coppolov Megalopolis še kot risoroman.

V marketinški kampanji so sicer po pisanju spletnega portala The Guardian poskušali slabe kritike obrniti v prid filmu z navedbami, da tudi prejšnja Coppolova dela, ki so danes priznana kot mojstrovine, vključno z Apokalipso danes in Botrom, pri kritikih sprva niso bila dobro sprejeta. A se je vse skupaj izjalovilo, ko se je izkazalo, da so bile negativne kritike iz preteklosti izmišljene. Film razen zlatih malin, s katerimi ovenčajo najslabše filmske izdelke zadnjega leta – prejel je zlato malino za režijo in za stranskega igralca za Jona Voighta – pri podeljevanju filmskih nagrad ni bil deležen pozornosti.

Coppola je pojasnil, da knjiga ne bo zgolj ponovna upodobitev njegovega filma. "Z veseljem sem idejo o risoromanu zaupal v roke Chrisa Ryalla z mislijo, da čeprav bo navdih črpal pri mojem filmu Megalopolis, ne bo nujno omejen z njim," je povedal."Upal sem, da bo risoroman nastajal samostojno ter da bo filmu soroden, ne le njegov odmev. Zdi se mi, da je Chrisu, Jacobu Phillipsu in ekipi Abrams ComicArts to uspelo," je dodal.

Chris Ryall pa je povedal: "Coppolovo pripovedovanje zgodbe mi je nudilo izziv in me navdihovalo na vsakem koraku." Izrazil je upanje, da bo njegova stvaritev "počastila in obenem razširila svet izvirnega filma".