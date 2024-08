Cora Schumacher o nekdanjemu možu Ralfu: Zabodel me je v srce

Cora je nato dejala, da je zelo razočarana, ker je Ralf pred njo skrival ta pomemben del sebe. "To je bil globok vbod v srce. Konec koncev razkritje spolne usmerjenosti vedno vpliva na tiste okoli tebe, vključno z nekdanjo ženo, s katero si imel otroka. In ja, želim si, da bi me Ralf vključil v to ali mi to vsaj prej povedal."

V intervjuju je Cora pojasnila, kako močno jo je prizadelo, da je Ralf vedno zanikal, da je gej – celo njej. "Počutim se izrabljeno. Oropano mojih najboljših let," je povedala 47-letnica, ki je bila z nekdanjim dirkačem poročena od leta 2001 do leta 2015 in ima z njim sina. Zdaj se sprašuje: "Ali je bil iskren do mene? In kar je najpomembnejše: ali me je sploh ljubil?" Vsekakor pa ne želi sprejeti očitka, da je bila podkupljena."Definitivno nisem sklenila domnevne poroke iz koristoljubja in ne, nisva imela nikakršnega dogovora."