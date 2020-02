Corey Feldman: Največji problem Hollywooda je pedofilija

Corey Feldman , nekdanji otroški zvezdnik, ki je zaigral v uspešnicah kot sta Ostani z menoj (Stand by Me) in Gooniesi (The Goonies), je v preteklosti že govoril o tem, da je bil kot otrok spolno zlorabljen. Prav tako trdi, da je njegovega prijatelja, pokojnega igralca Coreya Haima , ki je umrl leta 2010, med snemanjem filma Lucasposilila "velika hollywoodska osebnost". V intervjuju za britanski časnik The Guardian je tako povedal, da želi domnevnega posiljevalca razkriti v svojem dokumentarcu imenovanem Truth: The Rape of the Two Coreys, vendar naj bi bil zdaj film podvržen zamudam in vmešavanjem zaradi zavarovanja, kar pa igralec vidi kot del večje hollywoodske zarote.

"Največji problem Hollywooda je pedofilija," je 48-letnik ponavljal skozi celoten intervju z novinarko The Guardiana Hadley Freeman. Njegova nekdanja igralska kolegica Alison Arngrim je celo dejala, da je slišala, da so si Feldmana in Haima podajali med seboj ter dodala: "Govorilo se je, da so ju zadrogirali in izrabljali za spolne odnose."

"Nihče ne želi preganjati zločincev," je povedal Freemanovi, ko je pojasnil, da mu odvetniki preprečujejo dostop do policijskih poročil in video materiala. "Kaj za vraga se v resnici dogaja tukaj?" je dodal. Na vprašanje, zakaj enostavno ne imenuje domnevnih pedofilov, pa je dejal: "No, zavarovanje še ni zaključeno. Prav tako pa tega ne želim izdati, saj bi rad, da si ljudje ogledajo film."

Freemanova je v intervjuju omenila, da Feldmanove obtožbe težko jemljejo resno, saj je v preteklosti zlorabljal prepovedane substance, se norčeval v resničnostnih šovih in ima rad dramo. Polemiko pa je sprožilo tudi njegovo zagovarjanje pokojnega pop zvezdnika Michaela Jacksona, katerega fotografija krasi igralčev dom in vztraja, da mu Jackson nikoli ni storil nič žalega.

Zavrnil je tudi teorijo igralca Roba Reinerja, ki je režiral film Ostani z menoj, ta je namreč dejal, da sta Feldman in njegov igralski kolega River Phoenix, ki je leta 23 umrl zaradi prevelikega odmerka drog, imela kot otroška zvezdnika veliko težav, ker jima je primanjkoval "družinski temelj", ki bi ju držal na pravi poti. "Menim, da je to izgovor," je dejal Corey. "Rad ima Roba, vendar nima prav,"je bil jasen in ob tem povedal, da so bili na snemanju filma Lucas prisotni pokvarjeni igralci, ki ne bi smeli biti tam in so pod zaščito že vse od takrat. Feldman je mnenja, da Hollywood ščiti njegove in Haimove domnevne posiljevalce.