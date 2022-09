Corgija ob kraljici tudi v njenih zadnjih urah

Kraljica Elizabeta II. je bila velika ljubiteljica valižanskih ovčarjev, ki so bili njeni zvesti spremljevalci vse življenje. Zadnje leto je imela ob sebi corgija Muicka in Sandy, ki ju je prejela v dar od svojega sina Andrewa in njegovih otrok, kužka pa sta bila v sobi tudi ob njenem slovesu.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. in njeni corgiji FOTO: Profimedia Kraljeva hišna ljubljenčka Muick in Sandy sta bila ob Elizabeti II. tudi v njenih zadnjih urah. Vir iz Buckinghamske palače je namreč za The Daily Mail povedal, da sta bila corgija v kraljičini sobi, ko je 8. septembra umrla v škotskem gradu Balmoral. Kasneje sta se valižanska ovčarja od svoje lastnice poslovila še na pogrebu, kjer sta bila v Windsorju pod nadzorom kraljevih uslužbencev, pozdravit pa ju je prišel tudi njun nov lastnik prince Andrew. Kraljica je poleg dveh corgijev za sabo pustila še dorgija Candy, vsi trije pa so sedaj v oskrbi vojvode Yorškega in njegove bivše žene Sarah, ki se je s kraljico kljub ločitvi odlično razumela. Andrew je Muicka, ki je poimenovan po jezeru na Elizabetinem posestvu v Balmoralu, svoji materi podaril marca 2021, ko je bil njen mož princ Filip v bolnišnici. icon-expand Princ Andrew je med pogrebno slovesnostjo pozdravil kraljičina psa. FOTO: AP Na VOYO so na voljo številni dokumentarni filmi o kraljevi družini. Pred nekaj dnevi je Buckinghamska palača objavila prvo fotografijo groba pokojne monarhinje, ki je pokopana ob svojem soprogu, starših in sestri. Zapisali so, da so v kapeli svetega Jurija namestili kamnito ploščo, ob tem pa priložili prvo fotografijo družinske grobnice.