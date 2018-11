Cornellova vdova zaradi malomarnosti toži zdravnika

Pokojna rockerjeva vdova Vicky Cornellv novi tožbi trdi, da so tablete proti tesnobi, ki jih je predpisal dr. Robert Koblin, tako spremenile njegovo mišljenje na noč njegove smrti, da si je vzel življenje, saj ga zdaj toži zaradi malomarnosti.

V novih dokumentih, ki jih je pridobil TMZ, Cornellova trdi, da je zdravnik predpisal 940 tablet proti tesnobi znamke Lorazepam (oz. Ativan) kot tudi Oxycodone v zadnjih dnevnih življenja njenega moža Chrisa, ne da bi ga sploh pregledal ali naredil preizkuse, če je "k zasvojenosti nagnjeni" rocker v nevarnosti.

V tožbi tako navaja, da ga je njegov terapevt, ki se je ukvarjal z njegovimi zasvojenostmi, leta 2004 napotil k dr. Koblinu, zato je prepričana, da bi moral vedeti, da je njegov pacient v nevarnosti, a njenega moža nikoli ni opozoril na nevarnosti samomora. Kot še trdi, Lorazepam povečuje tveganje za samomor pri ljudeh, ki so nagnjeni k zasvojenostim in omejuje razsojanje in racionalno razmišljanje. Prav tako naj bi zmanjševal impulzni nadzor.

Vicky z dvema otrokoma zato v tožbi zahteva odškodnino za neimenovan znesek. Kot je že v preteklosti dejala, da z možem govorila po telefonu nekaj ure pred smrtjo, ko si je sodil sam po koncertu v Detroitu. Očitno je še zdaj prepričana, da je postal depresiven in samomorilski, ko je zmešal svoje tablete, ki jih je imel predpisane na recept.