Costnerjeva žena: 'Ne vem, kako bomo preživeli s 60 tisoč evri na mesec'

Odvetniška saga med igralcem Kevinom Costnerjem in njegovo odtujeno ženo Christine Baumgartner je dobila sodni epilog. 49-letna oblikovalka torbic je na sodišču želela dokazati, da 118.900 evrov mesečne preživnine ni dovolj, da bi njeni otroci lahko živeli luksuzno življenje, ki so ga vajeni.

"Oče jih na razkošne počitnice vozi s privatnimi letali, zato bi moral poskrbeti, da lahko na primerljivih potovanjih uživajo tudi takrat, ko so z mamo," so v utemeljitvi zapisali njeni odvetniki. Težava naj bi bila tudi v novi hiši, v katero so se preselili iz Costnerjeve graščine. Najeta hiša ima za 37.300 evrov mesečne najemnine bazen, jacuzzi in hišo za goste, kljub temu pa si morata sinova po novem deliti kopalnico, kar ni v skladu z njunim življenjskim slogom. "Luksuzno življenje je v njunem DNK," pravi Baumgartnerjeva.