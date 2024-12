Country pevec dobil dve leti pogojne kazni, ker je vrgel stol s strehe lokala

Pozneje se je na družbenem omrežju javno opravičil in zapisal: "Zgladil sem spor z nashvilskimi oblastmi, svojo družino in dobrimi ljudmi v lokalu. Na svoje obnašanje nisem ponosen in sprejemam vso odgovornost."

To pa ni bilo prvič, da je zvezdnik prišel v navzkrižje z zakonom. Maja 2020 je bil aretiran zaradi popivanja na javnem mestu in neprimernega obnašanja pred lokalom, katerega lastnik je pevec Kid Rock, leto pozneje pa so ga posneli, ko je pred domačo hišo na ves glas vpil rasistične žalitve. Zaradi tega incidenta je ostal brez pogodbe z založbo, radijske postaje niso več želele predvajati njegove glasbe, tri leta pa je bil izključen iz združenja, ki podeljuje nagrade country glasbenikom.

Wallen se je tudi takrat javno opravičil, ko je za Billboard dejal: "Nimam izgovora, nikoli jih ne iščem in jih ne bom." Kljub vsemu je bil pred mesecem imenovan za glasbenika leta po izboru Country Music Awards.

31-letnik je najbolj znan po uspešnici Last Night, ki je uvrščena na album One Thing at a Time in po nastopu v resničnostni oddaji The Voice.