Country pevec po viralni koncertni aferi: Vi in vaše ljubice ste tukaj varni

County pevec je med nastopom dejal: "Vi in vaše ljubice ste tukaj varni." V naslednjem stavku je sicer dodal, da ne podpira varanja. "No, vsaj ne več." Tudi Morgan Wallen ima namreč pestro zgodovino, bolj kot ljubezenske pa ga pestijo pravne težave. Konec preteklega leta je dobil dve leti pogojne kazni, ker je vrgel stol s strehe lokala.

Spomnimo, neroden trenutek razritja afere Byrona in Cabotove na koncertu skupine Coldplay je preplavil splet, uporabniki so na družbenih omrežjih ustvarili številne viralne šale. Direktor podjetja je zaradi škandala najprej pristal na prisilnem dopustu, sedaj pa je odstopil s položaja. Oglasila se je tudi 28-letna Grace Springer, ki je prva delila posnetek razkritja na spletu in priznala, da se ji niti sanjalo ni, da bo posnetek videlo na milijone ljudi. Dodala je, da upa, da bosta boljši polovici nekdanjega direktorja in vodje kadrovske službe prebolela izdajo in dobila v prihodnosti drugo priložnost za srečo, ki si jo zaslužita.