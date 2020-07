Country pevka Kacey Musgraves vložila ločitvene papirje

Grammyjeva nagrajenka Kacey Musgraves in glasbenik Ruston Kelly sta se odločila, da gresta vsak svojo pot. Njuna predstavnika sta novico o ločitvi potrdila za Associated Press, v skupni izjavi pa sta Kacey in Ruston zapisala: "Skupaj sva sprejela bolečo odločitev."

"S težkim srcem, a polnim upanja, sva želela povedati svoje misli o tem, kar se dogaja," sta zapisala v izjavi Kacey Musgravesin Ruston Kelly, "Tovrstne objave so vedno podrobno analizirane in pospremljene s špekulacijami in to želiva ustaviti, še preden se sploh začne. Verjameva, da naju je povezala usoda in drug drugega sva spremenila na bolje. Ljubezen, ki jo gojiva drug do drugega, presega odnos, ki sva ga ustvarila kot zakonca. Najini duši sta povezani."

icon-expand Ruston Kelly in Kacey Musgraves se ločujeta. FOTO: Profimedia

V nadaljevanju sta še zapisala, da bosta ostala dobra prijatelja: "To bolečo odločitev sva sprejela skupaj. Je najbolj zdrava odločitev, ki sva jo lahko sprejela po dolgem obdobju, ko sva dala od sebe vse najboljše, da bi nama uspelo. Preprosto ni delovalo. Čeprav se kot zakonca ločujeva, bova ostala prijatelja vse življenje. Drug do drugega ne čutiva krivde, jeze ali zaničevanja in prosiva za zasebnost ter pozitivne želje, ko se bova učila krmariti v novo življenje."

icon-expand Ostala bosta prijatelja. FOTO: Profimedia