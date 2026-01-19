Country pevka zanikala govorice, da je v zvezi s Keithom Urbanom

Karley Scott Collins je zanikala govorice, da je v zvezi s Keithom Urbanom in dodala, da s 58-letnim zvezdnikom ne živita skupaj. 26-letnica, ki je kot predskupina nastopila na njegovi turneji, je na družbenem omrežju objavila posnetek naslova, ki namiguje, da sta s 32 let starejšim pevcem par in da sta se preselila v skupni dom, ob njem pa pripisala, da so govorice neumnost in neresnica.
Govorice so se pojavile le nekaj tednov po tem, ko se je Urban ločil od igralke Nicole Kidman. Po 19 letih zakona sta oba podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku. 17-letna Sunday Rose in 15-letna Margaret bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.
Sodnik v Tennesseeju je dogovor odobril in tako zdaj že nekdanjima zakoncema predal tudi moč odločanja, kako si bosta delila skrbništvo. 17-letna Sunday Rose in 15-letna Margaret bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.
