Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Country pevka zanikala govorice, da je v zvezi s Keithom Urbanom

Sydney, 19. 01. 2026 12.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Keith Urban in Karley Scott Collins

Country pevka Karley Scott Collins je zanikala govorice, da je v zvezi s pevcem Keithom Urbanom, sicer nekdanjim možem igralke Nicole Kidman. Zakonca sta se nepričakovano razšla lani, zvezdnica pa je zahtevo za ločitev vložila septembra.

Karley Scott Collins je zanikala govorice, da je v zvezi s Keithom Urbanom in dodala, da s 58-letnim zvezdnikom ne živita skupaj. 26-letnica, ki je kot predskupina nastopila na njegovi turneji, je na družbenem omrežju objavila posnetek naslova, ki namiguje, da sta s 32 let starejšim pevcem par in da sta se preselila v skupni dom, ob njem pa pripisala, da so govorice neumnost in neresnica.

Nicole Kidman in Keith Urban sta se po 19 letih zakona ločila.
Nicole Kidman in Keith Urban sta se po 19 letih zakona ločila.
FOTO: Profimedia

Govorice so se pojavile le nekaj tednov po tem, ko se je Urban ločil od igralke Nicole Kidman. Po 19 letih zakona sta oba podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku. 17-letna Sunday Rose in 15-letna Margaret bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.

Preberi še Konec zakona po 19 letih: Keith Urban fotografiran brez poročnega prstana

Kot je poročal People, sta podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku.

Sodnik v Tennesseeju je dogovor odobril in tako zdaj že nekdanjima zakoncema predal tudi moč odločanja, kako si bosta delila skrbništvo. 17-letna Sunday Rose in 15-letna Margaret bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.

keith urban nicole kidman countrey pevka ločitev govorice Karley Scott Collins

Bo Rihanna letos že četrtič zibala?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Najlepša in najbolj romantična doživetja za pare
Najlepša in najbolj romantična doživetja za pare
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.0000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
moskisvet
Portal
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Ne boste verjeli, kako izgleda brat Enriqueja Iglesiasa
Ne boste verjeli, kako izgleda brat Enriqueja Iglesiasa
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450