Country pevka zanikala govorice, da je v zvezi s Keithom Urbanom

Karley Scott Collins je zanikala govorice, da je v zvezi s Keithom Urbanom in dodala, da s 58-letnim zvezdnikom ne živita skupaj. 26-letnica, ki je kot predskupina nastopila na njegovi turneji, je na družbenem omrežju objavila posnetek naslova, ki namiguje, da sta s 32 let starejšim pevcem par in da sta se preselila v skupni dom, ob njem pa pripisala, da so govorice neumnost in neresnica.

Govorice so se pojavile le nekaj tednov po tem, ko se je Urban ločil od igralke Nicole Kidman . Po 19 letih zakona sta oba podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku. 17-letna Sunday Rose in 15-letna Margaret bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.

Kot je poročal People, sta podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku.

Sodnik v Tennesseeju je dogovor odobril in tako zdaj že nekdanjima zakoncema predal tudi moč odločanja, kako si bosta delila skrbništvo. 17-letna Sunday Rose in 15-letna Margaret bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.