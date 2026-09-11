Country zvezdnica na oder opita: 'Precenila sem se'

"Še zdaj vem, kdaj je bil ta koncert," je nedavno za Entertainment Tonight povedala Carly Pearce in dodala: "Če ste bili nekaj let nazaj v sklopu turneje 29 na mojem koncertu v Washingtonu, veste, da sem se precenila in bila opita. Zavedala sem se, da to ni bilo dobro, a sem nekako izvedla nastop do konca."

Z grammyjem nagrajena pevka pa je ob tem povedala še, da ima tudi pesem, za katero si želi, da je nikoli ne bi izdala. Gre za Finish Your Sentences, ki je nastala v sodelovanju s sedaj že njenim nekdanjim možem Michaelom Rayem. Pesem je izšla junija leta 2020, par pa se je po le osmih mesecih zakona ločil. Pevka je pozneje dejala, da je bila poroka velika napaka.

36-letnica je nedavno izdala peti studijski album, ki ga je poimenovala Honest Woman, načrtovanih pa ima tudi nekaj koncertov na manjših prizoriščih, kjer naj bi se bolj povezala s svojimi oboževalci. "Ta album je zame zelo poseben, moja povezava z oboževalci pa je na trenutke postala bolj pomembna od vsega ostalega. Želijo se pogovarjati z menoj, zato bo izkušnja, ko bomo tako blizu, res zabavna," je še povedala.