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Tuja scena

Country zvezdnica na oder opita: 'Precenila sem se'

Los Angeles, 11. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Carly Pearce

Country pevka Carly Pearce je nedavno ponosno oznanila, da še nikoli ni odpovedala nastopa, ob tem pa priznala, da bi bilo ob eni določeni priložnosti bolje, da bi ga. 36-letnica je pojasnila, da je bila pred leti na koncertu opita, zato bi bilo takrat bolje, da na oder sploh ne bi stopila.

"Še zdaj vem, kdaj je bil ta koncert," je nedavno za Entertainment Tonight povedala Carly Pearce in dodala: "Če ste bili nekaj let nazaj v sklopu turneje 29 na mojem koncertu v Washingtonu, veste, da sem se precenila in bila opita. Zavedala sem se, da to ni bilo dobro, a sem nekako izvedla nastop do konca."

Carly Pearce
Carly Pearce
FOTO: Profimedia

Z grammyjem nagrajena pevka pa je ob tem povedala še, da ima tudi pesem, za katero si želi, da je nikoli ne bi izdala. Gre za Finish Your Sentences, ki je nastala v sodelovanju s sedaj že njenim nekdanjim možem Michaelom Rayem. Pesem je izšla junija leta 2020, par pa se je po le osmih mesecih zakona ločil. Pevka je pozneje dejala, da je bila poroka velika napaka.

36-letnica je nedavno izdala peti studijski album, ki ga je poimenovala Honest Woman, načrtovanih pa ima tudi nekaj koncertov na manjših prizoriščih, kjer naj bi se bolj povezala s svojimi oboževalci. "Ta album je zame zelo poseben, moja povezava z oboževalci pa je na trenutke postala bolj pomembna od vsega ostalega. Želijo se pogovarjati z menoj, zato bo izkušnja, ko bomo tako blizu, res zabavna," je še povedala.

Razlagalnik

Country glasba je žanr, ki izvira iz juga Združenih držav Amerike v začetku 20. stoletja. Razvila se je iz mešanice ljudske glasbe priseljencev, bluesa in gospel glasbe. Značilna je po uporabi akustičnih inštrumentov, kot so kitara, gosli, banjo in pedalna jeklena kitara, besedila pa se pogosto osredotočajo na pripovedovanje zgodb o vsakdanjem življenju, ljubezni, izgubi in delavskem razredu.

Nagrada grammy je ena najprestižnejših glasbenih nagrad na svetu, ki jo vsako leto podeljuje ameriška Akademija za diskografsko umetnost in znanost. Ustanovljena je bila leta 1959 in velja za glasbeni ekvivalent filmskega oskarja. Prejemniki so izbrani na podlagi umetniške kakovosti in tehnične odličnosti v glasbeni industriji, ne zgolj na podlagi prodaje albumov ali priljubljenosti na lestvicah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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