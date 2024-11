Country zvezdnik bivši ponudil vrtoglavo vsoto za molk o njuni zvezi

"Ko sva zaključila, je do mene pristopila njegova ekipa in mi ponudila veliko, veliko denarja. Nadzorovali bi vse, kar počnem. Za trenutek sem premišljevala. Mislim, da so pozabili, mislim, da sem tudi jaz pozabila, da sem bila pred tem nekdo. Da sem bila pred njim uveljavljena, da sem bila pred njim uspešna."

Podkasterka je s solznimi očmi dodala, da bo uspešna tudi po zvezi s country pevcem. "Morda ne bom razprodala stadionov in služila na stotine milijonov, a počutim se dobro in ne želim 'krvavega' denarja. Menim, da ne moreš ljudem, ki si jih prizadel, plačati in pričakovati, da te bodo branili. Veliko pove dejstvo, da je ponudil milijone, da bi ohranil skrivnost domnevno čudovite zveze." Poudarila je da ni in tudi v prihodnosti ne bo sprejela njegovega denarja.

"To je bila moralna bitka. Sprva sem mu dejala, da ne želim njegovega j******* denarja, nato pa sem se spomnila na družino, ki nima denarja in ki mi je svetovala, naj ga vzamem." Pojasnila je, da je na koncu pretehtalo dejstvo, da ne bi mogla živeti sama s seboj, če bi sprejela denar v zameno za molk. Še posebej po tem, ko jo je "čustveno zlorabljal in ustrahoval".