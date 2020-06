Courteney Cox 56. rojstni dan proslavila v bikiniju

Igralka, ki jo poznamo po vlogi Monice Geller iz serije Prijatelji, je skok v novo leto življenja proslavila s skokom v vodo. Na družbenem omrežju Instagram je delila posnetek, ki je navdušil oboževalce in tudi igralske kolege, ki so ji pod objavo tudi čestitali. Igralka je povedala, da se počuti odlično in bolj samozavestno kot kadarkoli prej.

Zvezdnica, ki rojstni dan praznuje 15. junija, je s svojimi sledilci delila posnetek, na katerem v črnih kopalkah teče proti vodi in tek v počasnem posnetku zaključi s skokom na glavo. V maniri slavnih Baywatch reševalcev z glasbeno podlago hita skupine New Radicals je oboževalce navdušila s svojo pozitivno energijo. Ob objavi je zapisala: ''Graciozno skačem v moje novo leto,''ter dodala oznako #oaf, s čimer je mislila na to, da je 'tako prekleto stara'.

Coxoviso čestitali številni znani kolegi, kot so 'prijateljica' Lisa Kudrow, igralki Kade Hudson, Octavia Spencer, kantavtorica Brandi Carlile ter komičarkaWhitney Cummings, ki jo je v čestitki označila za legendo. Oboževalci so se v komentarjih strinjali, da ji leta ne morejo do živega, saj njena trenutna podoba spominja na tisto iz 1984, ko je navuševala v videospotu Bruca Springsteena z naslovom Dancing in the dark.

Pred letom dni je igralka spregovorila o tem, da se trenutno počuti še bolj samozavestno kod kadarkoli: ''Stvari s katerimi nisem zadovoljna so pač tiste, na katerih moram delati, rasti in stremeti k spremembam. Sem v življenjski fazi, v kateri je enostavno biti sproščen zaradi tega, kar sem in kdo sem postala in k čemur težim.''Za revijo People je razkrila, da je še pred nekaj leti uporabljala obrazna polnila, saj je želela, da bi s tem ohranila svoj mladostni izgled. Čez čas pa je ugotovila, da ji rezultat ni všeč. ''Sploh nisem opazila, da sem prekoračila mejo. Nekega dne sem se z distance pogledala in si dejala, da sploh ne izgledam kot jaz,'' je opisala izkušnjo z lepotnimi posegi, katerim se je odrekla pred dvema letoma.