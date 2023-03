Courteney Cox čistila svojo zvezdo na pločniku slavnih

Ameriška igralka Courteney Cox je na družbenem omrežju objavila zabaven posnetek, v katerem čisti svojo novo zvezdo na pločniku slavnih. Na posnetku je najprej prikazano, kako mimoidoči hodijo po igralkini zvezdi, nato pa iz bližnjega lokala prikoraka Courteney s čistilom v roki in papirnatimi brisačami ter se loti čiščenja. Ko konča z brisanjem svoje zvezdo, čiščenje ponovi še na zvezdah njenih slavnih prijateljic, Jennifer Aniston , Laure Dern in Reese Witherspoon .

Zvezdo na pločniku slavnih je Coxova prejela februarja, slovesnosti pa sta se udeležili tudi Jennifer Aniston in Lisa Kudrow. V govoru sta dejali, da jima je Courteney kot sestra in sta hvaležni, ker lahko o njej povesta nekaj besed. "Si eno najbolj smešnih človeških bitij na planetu Zemlja. Nič me ne osreči bolj kot tvoje šale in hvala, ker mi s tem bogatiš življenje," je dejala Jennifer. Moški del glavne igralske zasedbe Prijateljev se dogodka ni udeležil, je pa Matthew Perry o soigralki večkrat spregovoril na promociji svoje avtobiografije. O snemanju legendarne serije in o odvisnosti, s katero se je takrat boril, je med drugim spregovoril v intervjuju z Diano Sawyer, ki si ga lahko ogledate na VOYO.