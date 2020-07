Courteney Cox izbranca ni videla že več kot štiri mesece

" Moral bi iti v Švico, kjer bi pisal. Najprej je odšel v Anglijo, potem pa so kar naenkrat razglasili karanteno. Nisem ga videla že zelo dolgo. Ne zavedaš se ... mislim, veliko časa porabiva za Face Time. Zdaj pa sem že na tej točki, o moj bog, kako zelo pogrešam njegov fizični dotik. Težko je. To je najdaljši čas, " je povedala voditeljici oddaje Ellen DeGeneres .

Novo življenjsko poglavje je proslavila s skokom v vodo. Na družbenem omrežju Instagram je delila posnetek, na katerem v črnih kopalkah teče proti vodi in tek v počasnem posnetku zaključi s skokom na glavo. V stilu slavnih reševalcev iz Obalne stražez glasbeno podlago hita skupine New Radicals Get What You Give je oboževalce navdušila s svojo pozitivno in nalezljivo energijo.