Courteney Cox se je prelevila v 'Rachel': Vse najboljše, moja draga prijateljica

Jennifer Aniston je praznovala 51. rojstni dan, največje presenečenje pa ji je pripravila dobra prijateljica Courteney Cox , ki si je nadela lasuljo, ki spominja na pričesko lika, ki ga je Anistonova igrala v serijiPrijatelji. Svoj poskus preobrazbe je Courteney komentirala naInstagramu: "Ne glede na to, kako močno se boste trudili ... Obstaja samo ena Jennifer Aniston. Vse najboljše za rojstni dan, moja draga prijateljica. Rada te imam" Dobri prjateljici so paparaci kasneje v večernih urah ujeli na poti v restavracijo, kjer naj bi imela Anistonova rojstnodnevno zabavo.

Slavljenko pa so za njen rojstni dan presenetili tudi pri reviji Interview, saj so objavili njene fotografije, ki so nastale pred nekaj dnevi, zvezdnica pa je oboževalce presenetila z zavidljivo postavo. Njen videz je pohvalila tudi Sandra Bullock , ki ji je postavila tudi nekaj vprašanj, med njimi tudi to, kaj je recept za ohranjanje optimizma. Anistonova ji je odgovorila, da vse izvira že iz njenega otroštva: "Mislim, da imam takšen pogled na svet že iz otroštva, saj sem odraščala v nestabilnem okolju, kjer se nisem počutila varno, moja starša se nista ljubila, bila sem priča določenim stvarem, ki so me zaznamovale in zaradi katerih sem razmišljala, da si želim biti drugačna, kot sta moja starša, in ne želim imeti takšnega občutka, kot sem ga imela v tistem času."

Sandra je pogovor nadaljevala o filmski industriji in Anistonovi podpori žensk v poslu. "To je resnično težka industrija,"je začela Jennifer,"in vzdušje je včasih precej kruto. Spomnim se, da sem hodila na avdicije in dekleta so bila precej zadržana. Včasih so me celo želele zamotiti pred avdicijo, da bi izgubila koncetracijo."

Anistonova je spregovorila tudi o tem, kaj jo najbolj prizadane v življenju: "Vklop televizije, poslušanje novic in branje časopisov. Ko se ljudje grdo obnašajo in škodijo drugim, res postanem jezna. In seveda zanemarjanje živali." Za konec je še dodala, da se izjemo dobro počuti v bližini morja, v družbi pozitivnih ljudi in ob dobri hrani.