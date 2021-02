Courteney Cox navdušila z igranjem pesmi iz Prijateljev

Courteney Cox je navdušila oboževalce z izvedbo pesmi I'll be there for you na klavirju.

Courteney Cox je svoje zveste oboževalce in sledilce na družbenih omrežjih vprašala, katero skladbo naj se nauči na klavirju. Seveda je bilo za pričakovati, da bo največ predlogov dobila prav pesemI'll be there for you, ki jo izvaja zasedbaThe Rembrandts. Omenjeno pesem seveda lahko slišimo kot uvodno špico televizijske uspešnice Prijatelji.

56-letna igralka, ki je v seriji Prijatelji odigrala Monico, je suvereno sedla za klavir in navdušila z igranjem. Na kitari jo je spremljal prijatelj Joel Taylor. Oboževalci so bili seveda vzhičeni in pod njeno objavo niso skoparili s komplimenti.

"Torej, se vsak dan zbudiš in pomisliš: Danes želim znova zrušiti internet," je navdušenje nad pevkinim igranjem izrazil eden od njenih sledilcev. Drugi je komentiral: "To je genialno." Tretji pa je dodal: "To je prav fantastično. Čudovita si." Četrti pa jo je pohvalil: "Obvladaš to."

Poglejte si, kako dobro je šlo slavni igralki od rok igranje klavirja: