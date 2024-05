Courteney Cox o pokojnem Matthewu Perryju: Še vedno ga čutim

Courteney Cox se je s sentimentalnostjo spomnila pokojnega igralca Matthewa Perryja . Zvezdnika sta bila kar 10 sezon soigralca v seriji Prijatelji , kjer sta upodobila par Monico in Chandlerja, letos pa so obeležili 20. obletnico od predvajanja zadnje sezone. 59-letna igralka je dejala, da pokojnega prijatelja ob sebi še vedno čuti, čeprav je od njegove smrti minilo že več kot pol leta.

"Hvaležna sem, da sem lahko toliko let delala tako blizu z njim. Pogosto me obišče, če verjamemo v to," je dejala in nadaljevala: "Gvorim s svojo mamo, očetom, Matthewom. Menim, da obstaja več ljudi, ki nas vodijo. Matthewa še vedno čutim ob sebi."

Perry je umrl 28. oktobra 2023, star 54 let, neodzivnega pa so ga v vroči kadi našli na njegovem domu v Kaliforniji. Decembra je mrliški oglednik v poročilu zapisal, da je obdukcija pokazala, da je imel v krvi ketamin, a je določil, da je bila njegova smrt nesreča.