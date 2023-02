Courteney Cox ob prejemu zvezde na pločniku slavnih brez podpore moškega dela Prijateljev

S svojim igralskim delom si je zvezdo na pločniku slavnih zaslužila tudi Courteney Cox. Nedavne slovesnosti ob podelitvi sta se v podporo zvezdnici udeležili tudi njeni prijateljici in soigralki iz priljubljene serije Prijatelji Jennifer Aniston in Lisa Kudrow. Čeprav so bili med snemanjem serije zelo povezani, pa se dogodka ni udeležil nihče od moškega dela igralske zasedbe. Ali David Schwimmer, Matthew Perry in Matt LeBlanc za svojo prijateljico niso imeli časa ali jih je preveč zmotilo deževno vreme, pa ni znano.

Zvezda na pločniku slavnih s tvojim imenom je prav posebna čast in nedavno se je tega razveselila tudi Courteney Cox. Igralko, ki je zaslovela v humoristični seriji Prijatelji, sta prišli podpret nekdanji soigralki in prijateljici Jennifer Aniston in Lisa Kudrow.

icon-expand Courteney Cox je dobila zvezdo na pločniku slavnih. FOTO: AP

Igralki sta se zvezdnici poklonili tudi z govorom. "Zelo sem počaščena, da sem danes tukaj in da govorim kot tvoja sodelavka, prijateljica in lahko rečem tudi sestra. To se je zgodilo, ker se tako dolgo poznava," je povedala Anistonova, medtem ko je Kudrowova dodala, da se poznajo že 30 let. "Ne, ne, to je tiskarska napaka," jo je v šali še popravila Jennifer.

icon-expand Nekdanjo soigralko in prijateljico sta prišli podpret Jennifer Aniston in Lisa Kudrow. FOTO: AP

V čustvenem govoru sta se igralki spominjali tudi njihovih skupnih začetkov. "Sovražila je poker, sovražila ga je iz dna srca. Toda igrala je z nami, ker se je želela povezati z nami," je med drugim razkrila Jennifer in nadaljevala, da je na igralko zelo ponosna. "Si ena najbolj smešnih človeških bitij na planetu Zemlja. Nič me ne osreči bolj kot tvoje šale in hvala, ker mi s tem bogatiš življenje," je dodala. "Courteney, želim ti povedati, da sem zelo, zelo ponosna, da te poznam. Ti si opredelitev resnično lepega, nadarjenega in dobrega ter sposobnega človeka. Hvala, ker bogatiš moje življenje," pa je o prijateljici dejala Kudrowova.

Po slovesnosti je tudi Courteney priznala, da ji prijateljici zelo veliko pomenita. "To sta moji dekleti, obožujem ju. Podpirata me na toliko načinov, zato ni presenetljivo, da sta kljub dežju prišli in me podprli," je povedala za Access Hollywood.

icon-expand Zvezdniki so bili na snemanju serije Prijatelji zelo povezani. FOTO: Profimedia