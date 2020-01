Courteney Cox objavila fotografijo 'Prijateljev', ki je nastala pred snemanjem zadnje epizode

Njeno objavo je z jokajočimi emotikoni komentirala Jennifer Aniston, s katero je Courteney tudi po koncu snemanja oddaje ohranila pristen prijateljski odnos. 'Prijatelji' so sicer v zadnjih mesecih posneli več skupinskih fotografij, s katerimi so dali vedeti, da so tudi po vseh teh letih ostali v dobrih odnosih. Javnost se je ob tem vsekakor nadejala novici o njihovem vnovičnem sodelovanju in snemanju novih epizod - kar pa zaenkrat ostaja pod velikim vprašajem. Odgovorni urednik televizijskih vsebin Kevin Reilly je pred kratkim pojasnil, da velik interes po obuditvi legendarne serije še ni povsem dovolj za prižig zelene luči.