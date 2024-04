Courteney Cox obžaluje, da ni bila bolj stroga mati

"Ampak sem jo razumela, zato bi si morala bolj zaupati in se vmešati. Ne trdim, da sem odgovorna za to, da je danes takšna oseba, kot je, a vidiš stvari pri drugih ljudeh, nekateri so preveč skrbni in prijazni. To sem se naučila z leti. Sedaj znam koga tudi zavrniti in postaviti meje. To bi morala narediti tudi takrat, ko je odraščala. Želim si, da bi bila bolj odločna in stroga mati," je dejala zvezdnica franšize Krik.