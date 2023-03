Courteney Cox obžaluje lepotne popravke: Veliko sem zamočila.

Priznala je, da je pred leti čutila pritisk družbe in njenih lepotnih standardov ter da je s prekomerno uporabo polnil "zelo zamočila". Pojasnila je, da se sama sprva ni zavedala, kako zelo se je z uporabo polnil spremenila ter da je ob pogledu v ogledalo mislila, da je videti dobro. "Ne zavedaš se, kako je videti navzven." Pripomnila je, ima uporaba polnil pri posamezniku lahko domino vpliv, saj da se tretmajev poslužuješ vedno bolj pogosto, sam sebi pa si pri tem videti "normalno".

To ni prvič, da je Courteney odkrito govorila o polnilih ali drugih preteklih lepotnih tretmajih, saj je nedavno pojasnila, da je poskušala loviti mladost tako, da se je obrnila na kozmetične postopke. "Nisem se zavedala, da sem pravzaprav videti zelo čudno," je februarja povedala za britanski Sunday Times. Nov val samozavesti je prejela leta 2017, ko so ji polnila raztopili in je v ogledalu zopet videla osebo, kakršna je bila nekoč. "Počutim se bolje, ker sem podobna sebi in upam, da sem."