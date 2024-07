Courteney Cox po treningu samo v kopalkah skočila v zamrzovalnik

Športni in drugačni pristopi, ki se jih za ohranjanje fit postave in mladostniškega videza poslužujejo zvezdniki, so včasih prav nenavadni. Po tem, ko je dolgo časa pretiravala s polnili, se je Courteney Cox odločila, da je čas, da se vzame v roke in za svoje telo poskrbi naravo. Tako zdaj pridno trenira v fitnesu, svojo rutino pa zaključi kar s skokom v zamrzovalnik.