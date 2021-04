Courteney Cox pokazala, da je izrezana Monica iz Prijateljev

Courteney Cox je na Instagramu objavila video, ki ga je naslovila:"Povej mi, da si Monica, ne da mi to poveš z besedami."In namesto s svojimi besedami je z dejanji in sliko pokazala, kako ima v svojem domu vsako stvar na svojem mestu. Med drugim ima označeno in napisano, kaj se skriva v posamezni posodi.

56-letna igralka je tako svojim oboževalcem in sledilcem na simpatičen način pokazala, da je tako kot Monica obsedena s čistočo in urejenostjo. V kratkem videu lahko vidimo, da ima v svojih kuhinjskih omarah vse urejeno do potankosti. Vsak predmet v predalu je na svojem mestu, kozarci in posode v omari pa so razporejeni po velikosti in živilih.