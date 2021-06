Courteney Cox: Prizadelo me je, ker nisem bila nominirana za emmyja

Igralka Courteney Cox je v intervjuju z radijskim voditeljem Howardom Sternom priznala, da je jo je dejstvo, da ni bila za vlogo Monice v seriji Prijatelji nikoli nominirana za televizijsko nagrado emmy, prizadelo. Vsi njeni soigralci so namreč za razliko od nje prejeli najmanj eno nominacijo, medtem ko sta Jennifer Anniston in Lisa Kudrow za vlogi Rachel in Phoebe zlati kipec tudi prejele. Nagrade emmy so v televizijskem svetu po pomembnosti primerljive s filmsko nagrado oskar.

Courtney v radijski oddaji, kjer je gostovala skupaj z nekdanjima sodelavkama Jennifer in Liso, dejala: "To me je vedno prizadelo, ko so bili nominirani vsi moji soigralci razen mene. To me je vsekakor prizadelo. Za vse sem bila vesela, nato pa sem si rekla: 'Oh, sem jaz edina?' Bolelo je."

Courteneyjino igranje je bilo v 90. letih prejšnjega stoletja spregledano, a je potrditev za svoje delo dobila kasneje v svoji karieri. Leta 2010 si je namreč za vlogo Jules Cobb v seriji Zabavna ločenka prislužila prestižno nominacijo za zlati globus. 57-letna igralka je povedala, da jo je to nekoliko razvedrilo: "Edina stvar, zaradi katere sem se počutila dobro, ker so oni zmagovali in prejemali nagrade, je bila nominacija za zlati globus za Zabavno ločenko v prvi sezoni. Želim si reči: 'Oh, komu je mar?' Ampak meni je to pomenilo vse."

V nadaljevanju je zvezdnica povedala, da ji je nominacija veliko pomenila prav zato, ker je s tem v igralskih krogih dobila potrditev: "Želela sem si, da me moji kolegi spoštujejo in vem, da pri zlatih globusih ne glasujejo tvoji igralski kolegi, ampak vseeno mi je to potegnilo trn z rane." Filmsko in televizijsko nagrado zlati globus namreč podeljuje združenje tujih dopisnikov Hollywooda, medtem ko emmyje podeljuje televizijska akdemija, v kateri so včlanjeni številni igralci.

Igralka je kljub bolečini, ker so jo na podelitvi emmyjev spregledali, dejala da je za svoje ′prijatelje′ vedno navijala: "Želela sem, da zmagajo. Ampak včasih sem si tudi jaz zgolj želela, da bi bila vključena v določene zadeve," je iskreno priznala svoje občutke in dodala, da do danes za vse nekdanje soigralce še vedno navija ter je ponosna, ko jih gleda v serijah, kjer nastopajo.