Courteney Cox se vrača na velika platna v petem nadaljevanju grozljivke Krik

Igralkino sodelovanje pri petem delu grozljivke je potrdila tudi njena predstavnica, ki je za CNN dejala, da bo Coxova znova stopila v čevlje televizijske reporterke Weathers. Pri franšizi je sicer sodelovala pri vseh štirih delih, prvega so predstavili 20. decembra 1996. Po poročanju The Hollywood Reporterja pa se bo v vlogo šerifa Deweyja Rileyja vrnil tudi njen nekdanji soprog David Arquette .

"Navdušen sem nad tem, da bom znova igral Deweyja in se družil z ostalimi, novimi in starimi ljudmi, ki ustvarjajo družino Krik," je povedal v izjavi David. "Krik je tako velik del mojega življenja. Tako zase in za oboževalce se veselim, da bomo počastili zapuščino Wesa Cravna." Slednji je režiral vse predhodne dele grozljivke, umrl pa je leta 2015 zaradi možganskega tumorja. Njegovo poslanstvo bosta nadaljevala režiserja Matt Bettinelli-Olpin in Tyler Gillett.

David in Courteney sta se spoznala na snemanju filma 1995 in se zaljubila. Poročila sta se leta 1999, hčerko Coco Arquettepa sta dobila leta 2004. Kasneje sta se leta 2010 odločila za razhod, čez tri leta pa sta podpisala ločitvene papirje.