Courteney Cox še zmeraj obožuje stanovanje iz serije Prijatelji

''Melissa! Kako si? Kam pa greš?'' kolegico povpraša Courteney, ona pa ji odgovori, da gre domov in pri tem pokaže na stanovanje, v katerem sta v seriji živeli Monica in Rachel Green (upodobila jo je Jennifer Aniston). Igralka ji nato razloži, da to ni njen dom in doda: ''Vesela sem, da si se pridružila ekipi Krika, vendar to ni OK. To je prepovedano!''

Oboževalci serije Prijatelji so bili navdušeni nad izvirnim posnetkom in dejstvom, da se je Coxova vrnila v svojo sosesko k nekdanjemu domovanju njenega lika. Čeprav so bile notranje scene v seriji posnete v studiih Warner Bros. v Los Angelesu, je na to nepremičnino še zmeraj zelo navezana.