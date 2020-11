Courteney Cox si je ob prazniku na glavo poveznila purana

56-letna Courteney Cox je uresničila sanje marsikaterega oboževalca kultne serije Prijatelji . Zahvalni dan je obeležila tako, da je poustvarila ikonični trenutek iz leta 1998, kjer je Monica Geller plesala s puranom poveznjenim na glavo. "Vse najlepše ob zahvalnem dnevu. Upam, da imate lep dan," je dejala na začetku videoposnetka, ki ga je igralka delila na družbenih omrežjih. "Tako hvaležna sem in hkrati če dobim še en presneti gif s puranom na glavi, kjer plešem kot norec, me bo pobralo," je še ironično dejala, ko je kamero približala ustom.

"Kakorkoli, ker sem simbol zahvalnega dne, izvolite, upam, da vas to osreči," je dejala in poustvarila prizor, na katerem pleše na uvodno pesem serije Prijatelji . Prav tako je puranu namestila sončna očala in oblekla zeleno majico, kot Monica v seriji.

Številni oboževalci so se z veseljem odzvali na zabavno objavo zvezdnice in ji pod deljen videoposnetek izkazali ljubezen. Čeprav številni nestrpno čakajo na ponovno združitev igralske zasedbe kultne serije, pa bodo morali na to še počakati. Pred kratkim so sporočili, da so posebno epizodo prestavili na marec 2021, sprava pa je bila premiera napovedana za maj 2020.