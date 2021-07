Courteney Cox je dan neodvisnosti praznovala s Prijateljicama

"Srečni 4. julij! xoxo," je zapisala Coxova ob fotografijah. Odzvali so se številni njihovi zvezdniški prijatelji, ki so v komentarjih pohvalili izgled prijateljic in jim zaželeli lep vikend. Med njimi sta bila tudi pevka Natasha Bedingfield in modni oblikovalec Tan France .

Prejšnji mesec je komik James Corden oboževalce svoje pogovorne oddaje The Late Late Show with James Corden presenetil in v oddajo povabil celotno igralsko zasedbo Prijateljev. Skupaj so se odpravili do studiev, Corden pa je seveda izrekel ikonični stavek: "Če vam je prav, bi lahko skupaj poslušali malo glasbe. Bi vam bilo to prav?" Skupaj so poslušali uvodno skladbo v serijo Prijatelji I'll Be There for You skupine The Rembrandts in skupaj zapeli.