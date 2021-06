Courtney Cox s serijo fotografij obeležila hčerin rojstni dan

Tudi nekdanji igralkin mož in oče njene hčerke je na Instagramu objavil najprej fotografijo, na kateri Coco sedi na tleh na vrtu, ob njenih nogah pa so raztresene cvetlice. Coco drži roke kvišku, njen oče pa je dodal pripis 'vse najboljše'. Ponosni oče je delil kar tri objave, posvečene hčerinemu praznovanju, ob fotografiji, na kateri je Coco še otrok, pa je zapisal: "Nikoli ne bi mogel ljubiti ničesar in nikogar bolj, kot ljubim tebe, Coco. Hvala, da si ti ti. Rad te imam iz vsega srca. Vse najboljše za 17. rojstni dan."

Courtney je prejšnji mesec gostovala v pogovorni oddaji Drew Barrymore, v kateri je spregovorila tudi o hčerinem vizualnem izražanju. "Ljudje mi rečejo: 'Zakaj dovoliš Coco, da nosi toliko ličil na obrazu?' Coco se liči že od nekaj, to je del njenega izražanja. Rada se lepo obleče in zamenja barvo las. Prejšnji teden so bili njeni lasje roza, mislim, da ima zdaj svetle lase, pred tem pa so bili še modri," je dejala igralka. "Mislim, da moramo svojim otrokom pustiti, da so, kar so. Seveda obstajajo meje. Jaz nisem dobra pri postavljanju meja, v tem bi se morala izboljšati," je še priznala Coxova.