Courteney Cox: Zaročenec me je zapustil na skupni terapiji

Courteney Cox je razkrila, da z leti postaja vse bolj ljubosumna."Stvar, ki mi je najmanj všeč pri sebi, bi bili kakršni koli občutki ljubosumja," je 59-letna igralka povedala v podkastu Minnie Questions."Ne glede na to, ali se počutiš zamenljivega ali pa ... mislim, da je ljubosumje tako grozno čustvo, in včasih ga občutim."

Courtney Cox FOTO: AP icon-expand

"Postanem ljubosumna ali me je strah, pa naj bo to zato, ker se staram in ne morem ostati v igri, ali pa je to zaradi česar koli drugega, toda kadar koli se počutim ljubosumna, tega ne prenesem," je povedala voditeljici Minnie Driver."Pogovorila se bom s svojim terapevtom in mu rekla: 'Sovražim ta občutek.'" Nato je nadaljevala: "Vem, da ko se umakneš, seveda nisi nadomestljiv, toda to je tisti občutek, ki se lahko pojavi pri meni, pa naj gre za prijateljstva, za odnose ali delo."

Med gostovanjem v drugem podkastu je zvezdnica razkrila, da jo je njen dolgoletni fant Johnny McDaid pred petimi leti pustil med njuno prvo skupno terapijo."Bilo je res intenzivno. Razšla sva se na terapiji. Nisem vedela, da se bo to zgodilo," je povedala in dodala, da sta bila s članom Snow Patrol takrat zaročena."Šla sva k temu terapevtu, da bi se pogovorila o najinih mejah – kaj lahko in česa ne moreva sprejeti drug o drugem," je povedala. Namesto tega se je McDaid razšel z njo v prvi minuti njunega pogovora."Nič mi ni bilo jasno. Bila sva zaročena in res me je šokiralo. Tako zelo me je bolelo. Tudi presenečenj ne maram!"

Courtney Cox in Johnny McDaid FOTO: Profimedia icon-expand