Courtney Love ob 28. obletnici poroke delila čustveni poklon Kurtu Cobainu

Pokojni pevec in kitarist skupine Nirvana Kurt Cobain in pevka Courtney Love sta se poročila 24. februarja 1992 na Havajih. Zvezdnika bi bila tako letos poročena že 28 let. V spomin na njuno obletnico je pevka na Instagramu objavila njuno poročno fotografijo in v zapisu dejala, kako se je počutila ob poroki.

"Pred 28 leti sva se poročila, v Honolulu na plaži Waikiki. Spominjam se, kako globoko, navdušeno, omotično, tako zaljubljeno sem se počutila ter se zavedala, kako srečna sem. Ta človek je bil angel. Zahvaljujem se mu, ker je pazil name. Zadnjih 28 let je bilo zame mučnih, kaotičnih in polno vzponov in padcev. Kaj pa v javnosti? Bilo je izredno temačno, vse skupaj je načelo mojo odpornost, skoraj ... Med Kurtovo čudno neverjetno božanskostjo in z nekaj resničnimi prijatelji sem bila med obupom in treznostjo. Z močjo, ljubeznijo in empatijo, zdaj sem tukaj. V redu bo ... jebemti, še vedno ga vidim na obali ..."