Courtney Love pravi, da Taylor Swift ni zanimiva ali pomembna umetnica

Courtney Love se ni zadrževala pri vprašanju, ko so jo v nedavnem intervjuju vprašali, kakšno mnenje ima o nekaterih znanih umetnicah, med njimi tudi Taylor Swift . Kot so zapisali v intervjuju pri časopisu The Standard , je 59-letnica dejala, da ji sama ideja Swiftove ni všeč, na njene izjave o mlajši kolegici pa so takoj reagirali njeni oboževalci, ki se s Courtney nikakor ne strinjajo.

"Taylor ni pomembna. Morda dekletiom res predstavlja neko varnost in je najverjetneje Madonna današnjega časa, a kot umetnica ni zanimiva," je dejala Cobainova vdova, ki je šokantno izjavo dala med promocijo nove serije z naslovom Courtney Love's Women, v kateri je spregovorila o več umetnicah, ki so ji pomagale krojiti glasbeno kariero.

Njenih komentrajev pa se niso razveselili oboževalci Swiftove, ki so izpostavili, da je ta Courtney očitno dovolj pri srcu, da ji je decembra 2021 na Facebooku zaželela vse najboljše za rojstni dan in v objavi zapisala: "Vse najboljše za rojstni dan Taylor, navdihujoča vzornica mnogih deklet in občasna dvojnica po frizuri in soseda." Delila je tudi njuno skupno fotografijo.

Love je v intervjuju dejala še, da bi si morala Lana Del Rey vzeti sedem let glasbenega premora:"Lana mi ni všeč vse od tedaj, ko je zapela priredbo pesmi Johna Denverja. Vse do pesmi Take Me Home Country Roads se mi je zdela odlična." Kljub temu, da je ne mara, pa je priznala, da je morala njeno glasbo prenehati poslušati med tem, ko je snemala svoj novi album, saj je ta preveč vplivala na njeno delo.