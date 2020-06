Courtney Love srečna s tridesetletnikom

Courney Loveje znova srečno zaljubljena. Par so opazili na ulicah Londona, s partnerjem pa je preživljala čas tudi v obdobju pandemije koronavirusa, saj jo je poslovnež pogosto obiskoval. 31-letni Alex Hemsley je s sprehodom ob zvezdnici pritegnil mnogo pogledov in vzbudil mnogo zanimanja. Tako so hitro na dan prišle njegove fotografije iz preteklosti. Alex, ki se sedaj ukvarja s podjetništvom, je bil nekoč znan kot goli butler. Brez majice je torej stregel na dekliščinah in tematskih zabavah.