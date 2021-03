Courtney Love zaradi težav s slabokrvnostjo skoraj umrla

Courtney Love je spregovorila o zdravstvenih težavah, s katerimi se je soočala preteklo poletje. Na omrežju Instagram je zapisala, kakšno leto je za njo, ob opisu dogajanja pa je objavila tudi video, na katerem strmi v kamero.''Ljudje, bila sem nesrečna in izjemno bolna. Obnemogla in v nepopisni bolečini sem avgusta tehtala manj kot 44 kilogramov in v bolnišnici skoraj umrla zaradi slabokrvnosti (bila sem skoraj brez hemoglobina),'' je s sledilci delila opis preteklega zdravstvenega stanja.