Courtney Love že leto in pol trezna: To je kar noro

"Nisem pripravila govora, žal mi je, nisem želela biti nespoštljiva,"je svoj govor začela 55-letna Courtney Love, poroča Yahoo!. Povedla je, da je vesela, ker je prejela nagrado in ob tem ponosno dodala: "Prav danes pa je minilo tudi 18 mesecev odkar sem se streznila."

"Ne morem verjeti. To je kar noro. Najlepša hvala, zelo sem počaščena,"je bila kratka in iskrena. Courtney pa se je ob prejetju nagrade svojim oboževalcem in sodelavcem zahvalila tudi na Instagramu. Delila je fotografije, ki so nastale v času njene kariere. Na eni od teh pa za fotografski objektiv pozira ob možu Kurtu Cobainu, ki je leta 1994 storil samomor.