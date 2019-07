Cowell v solzah ob nastopu dekleta, ki ji je plačal operacijo

59-letni sodnik v šovu Britain’s Got Talent Simon Cowellse je pred dvema letoma odločil, da bo financiral drago operacijo, skoraj 200 tisoč evrov, saj je 15-letna plesalka Julia Carlile trpela za skoliozo.

Zdaj 17-letno dekle, ki se poleg plesa ukvarja tudi s karatejem, pa je spet nastopilo s svojo plesno skupino MerseyGirls, Cowell pa je komaj zadrževal solze sreče in ganjenosti, ko je Julia delala premete v londonski areni Wembley.

Carlilejeva je dolgo in uspešno okrevala, Cowell pa je po nastopu komaj lahko izdavil nekaj besed, preden je mikrofon predal svojim kolegom. "Rad bi sgovoril o moči, ki jo ima ena oseba in, za povrhu vsega, prijateljstvo in podporo, ki jo imate vsi, kar smo videli prvič, ko smo vas srečali. Ko vidim, da si se lahko vrnila ... mi to pomeni vse," je komaj lahko izdavil sodnik.