Cowellov pevski šov X Factor se po 17 letih zaključuje

X Factor format je do uspeha pomagal številnim priznanim glasbenikom in skupinam. Zaradi sodelovanja v oddaji so svetovno slavo dosegli tudi One Direction, Leona Lewis in Little Mix. V vsaki od epizod so pevski talenti nastopali na odru, pod njim pa so jih ocenjevali sodniki. Cowellu so se v šovu pridružili Sharon Osbourne, Louis Walsh in Nicole Sherzinger.

Februarja 2020 so s televizije najavili, da se X Factor začasno umika, vendar se bo na ekrane vrnil že leta 2021. Nekaj mesecev kasneje je Kevin Lygo, ki stoji za TV-mrežo dejal, da ni nobenega zagotovila, da se bo pevski šov sploh kadar koli vrnil. "Simon ima nadzor nad tem, bolj kot mi. Ko bo želel, da se šov vrne, se bo vrnil. Upamo samo, da bomo lahko tudi mi del tega," je dejal.

Cowell, nekdanji sodnik šova Ameriški idol, je na idejo glede X Factorja prišel, ko je želel nadomestilo za Pop idol, ki je bil na sporedu med letoma 2001 in 2003. Sedaj pripravlja novo TV-oddajo. Imenovala se bo Walk The Line in je zasnovana kot glasbeni kviz. Čeprav datum premiere še ni znan, se bo na televiziji zagotovo pojavil pred koncem leta 2021.