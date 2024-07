Cristiano Ronaldo delil družinsko fotografijo: Moje življenje

Nogometni zvezdnik na fotografiji nosi belo majico s kratkimi rokavi, Georgina, ki v naročju drži dveletno hčerko Bello , pa nosi roza obleko brez naramnic in ima spete lase. 39-letnik pred sebj objema svoje mlajše tri otroke, šestletno Alano Martino in sedemletna dvojčka Evo Mario in Matea Ronalda , ki ju je dobil s pomočjo nadomestne matere, njegov najstarejši sin, 13-letni Cristiano Ronaldo mlajši , pa stoji poleg njega.

Ronaldo in Georgina, ki sta par od leta 2017, pogosto objavljata fotografije zasebnih doživetij in romantičnih trenutkov. Rodriguez je v dokumentrcu, ki govori o njeni zvezi z zvezdnikom, o nogometašu povedala: "Cristiano je super in je zelo normalen človek. Sanjala sem o princu iz pravljice in zdaj ga imam."