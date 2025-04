Cristiano Ronaldo čestital hčerki: Najina ljubezen je vedno s teboj

Najmlajša hčerka nogometaša Cristiana Ronalda , Bella Esmeralda , je dopolnila tri leta. Zvezdnik je ob tem dogodku objavil skupno fotografijo s hčerko, na kateri objeta ležita na travniku. "Vesel rojstni dan, moja ljubezen. Najina ljubezen je vedno s teboj," je zapisal v objavi na Instagramu . Na njej oče in hčerka objeta ležita na travi.

Njegov prvi otrok, Cristiano mlajši, se je rodil leta 2010. Identiteta sinove matere ni znana, nogometaš pa ima nad prvorojencem polno skrbništvo. Leta 2017 je postal oče Matea in Eve. V zvezi z Georgino Rodriguez sta se mu rodili še hčerki Alana Martina in Bella.

Ronaldo je nedavno dopolnil 40 let. Partnerica se mu je ob tem poklonila s čustvenim zapisom, delila pa je tudi več skupnih fotografij. "Čestitke naši veliki ljubezni, hvala bogu, da mi je poklonil človeka, kot si ti, in hvala življenju, ker nama je dalo tisto, kar nama prinaša največjo srečo – najino družino in otroke," je zapisala ob dveh fotografijah.