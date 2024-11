Cristiano Ronaldo hčerkin rojstni dan obeležil s skupno fotografijo

Cristiano Ronaldo velja za enega najboljših nogometašev na svetu, a svojim otrokom je predvsem najboljši oče. Da je to njegova najljubša vloga, je že večkrat javno priznal, obenem pa ga tega tudi nikoli ni sram pokazati. Zvezdnik je zato pripravil posebno objavo ob rojstnem dnevu svoje hčerke Alane , ki je nedavno dopolnila sedem let.

39-letnik svojih otrok nikoli ne skriva, a na svojem profilu na Instagramu največkrat objavlja fotografije, povezane s svojo kariero. A sedmi rojstni dan hčerke je poseben dan in ponosni očka je zato naredil izjemo in ji namenil prostor na svojih družbenih omrežjih. "Sedem let moje princese. Vse najboljše za rojstni dan, ljubezen moja," je ob njuno skupno fotografijo, na kateri je mogoče opaziti veliko podobnosti med očetom in hčerko, zapisal legendarni nogometaš, ki je oče petih otrok.