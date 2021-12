Cristiano Ronaldo in Georgina razkrila spol dvojčkov

Nogometaš in izbranka sta na omrežju Instagram objavila posnetek, s katerim sta sporočila, da se bo družina že kmalu povečala za dečka in deklico. Njuni otroci so jima pri presenečenju pomagali, ko sta balona počila, so se iz njiju usuli konfeti v modri in rožnati barvi.

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta sporočila veselo novico. Pričakujeta namreč par, deklico in dečka. Na Instagramu sta objavila posnetek, na katerem sta spol obeh otrok razkrila s pomočjo balonov. Na posnetku so jima pomagali njuna štiriletna hči Alana Martina ter nogometaševi otroci, 11-letni Cristiano mlajši ter štiriletna dvojčka Mateo in Eva. Črna balona sta počila, iz njih pa so se usuli modri in rožnati konfeti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Član nogometne ekipe Manchester United in izbranka, ki je trenutno v petem mesecu nosečnosti, sta objavila enaka posnetka, ganljiv trenutek pa sta opisala z besedami: ''Kjer se življenje prične in ljubezen nikoli ne konča.'' Navdušeni so bili tudi otroci, ki so veselo zakričali: ''Deklica je!'' ter ''Deček je!'' in se nato pričeli navihano igrati z konfeti. Bratca in sestrice se namreč že močno veselijo.

icon-expand Georgina Rodriguez in Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia

Par je oktobra potrdil, da pričakuje dvojčka. Takrat sta objavila fotografijo, na kateri ležita na postelji in v rokah držita ultrazvočne posnetke, vendar spola otrok takrat še nista izdala. ''Z veseljem sporočava, da pričakujeva dvojčka. Najini srci sta polni ljubezni - komaj čakava, da vaju spoznava,'' je Georgina zapisala ob sliki.