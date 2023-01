Cristiano Ronaldo na praznovanju ukradel pozornost svoji Georgini

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v središču pozornosti, kjer koli se pojavi. Čeprav se je njegova partnerica Georgina Rodriguez na to verjetno že navadila, pa si je želela, da bi bila vsaj za svoj rojstni dan ona v središču pozornosti.

Že ob vstopu v luksuzno restavracijo, v kateri je praznovala svoj 29. rojstni dan, je bilo jasno, da vsi zbrani niso tam zaradi slavljenke, ki je prišla skupaj z otroki. Svojega razočaranja zvezdnica niti ni želela skriti, njen obraz je postal zelo mrk. Par v restavracijo ni vstopil skupaj in ko je prišel portugalski nogometaš v družbi prijateljev, so bile vse oči uprte vanj. Zbrana množica ga je začela fotografirati, malo pred tem pa so njegovo partnerico gladko spregledali. Prizor se je ponovil še enkrat, ko sta zvezdnika zapuščala restavracijo.