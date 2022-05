Cristiano Ronaldo o hčeri: Večna ljubezen

Nogometaševa družina je po tragični smrti sina še vedno ovita v črnino. Hčerino prvo fotografijo je Cristiano objavili po prihodu iz bolnišnice, na kateri so poleg sestre pozirali vsi otroci: 4-letna dvojčka Evo Mario in Matea, 4-letna Alano Martino in 11-letni Cristiano mlajšega. Ob tem se je Portugalec zahvalil za vso izkazano ljubezen in podporo v težkih časih. "Ljubo doma, kdor ga ima. Gio in naša dojenčica sta končno z nami. Vsem bi se vam radi zahvalili za vaše prijazne besede in geste. Vaša podpora nam veliko pomeni in čutili smo vašo ljubezen ter spoštovanje, ki ste ga izkazali naši družini. Zdaj je čas za hvaležnost za življenje, ki smo ga sprejeli na ta svet," je zapisal.