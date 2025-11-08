Svetli način
Tuja scena

Cristiano Ronaldo o smrti sina: Z Georgino naju je to zbližalo

London, 08. 11. 2025 09.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
4

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je nedavno gostoval v oddaji Piersa Morgana, kjer je spregovoril o svojem odnosu z zaročenko Georgino, družinskem življenju in karieri. Med pogovorom sta se dotaknila tudi težkega obdobja, ki je sledilo po smrti športnikovega sina Angela, Ronaldo pa je razkril, da ju je z bodočo ženo težka preizkušnja zelo zbližala.

Cristiano Ronaldo je pred kratkim spregovoril o svojem razmerju z zaročenko Georgino Rodríguez in razkril, kako ju je tragična izguba sina Angela leta 2022 še bolj zbližala. V odkritem pogovoru s Piersom Morganom je nogometaš povedal, kako sta se z bodočo ženo v najtežjih časih podpirala in kako je ta tragična izguba njuno partnerstvo le okrepila.

Cristiano Ronaldo je razkril, da ju je z zaročenko Georgino sinova smrt zbližala.
Cristiano Ronaldo je razkril, da ju je z zaročenko Georgino sinova smrt zbližala. FOTO: Profimedia

"Občutek imam, da se vedno podpirava," je nogometni zvezdnik dejal v oddaji Uncensored in nadaljeval: "V razmerju so dobri trenutki in težki. To je del poti. Ampak verjetno sva v tem obdobju najin odnos še bolj okrepila." 40-letnik je prepričan, da mora vsak odnos doživeti vzpone in padce. "Potrebno je najti ravnovesje," je dodal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub bolečini Cristiano – ki je poleg 3-letne Belle Esmeralde še oče 8-letnih dvojčkov Eve Marie in Matea, 7-letne hčerke Alane in 15-letnega sina Cristiana mlajšega – poudarja, da se je iz tega obdobja naučil dragocenih lekcij. "Iskreno, naučil sem se veliko stvari," je dejal. "Življenje sem videl z drugačne perspektive. Moja hči, ki je zdaj stara tri leta, je kraljica družine. Ona je tista, ki osrečuje hišo. Vse se je zgodilo z razlogom. V to verjamem. Smo blagoslovljena družina. Ponosen sem na to," je dodal.

'Georgina je tisto, kar iščem'

Kar zadeva Georgino, ki jo je zaprosil avgusta letos po osmih letih zveze, igralec Al Nassra ne skriva, da je našel popolno partnerico. "Na njej je toliko dobrih stvari, ki jih obožujem," je dejal. "Verjamem, da je edinstvena v tem, da skrbi zame, kar je zelo pomembno. Skrbi za družino, za hišo, in to zahteva veliko dela." Na koncu je dodal: "Zame je posebna, ker je poleg svojih lastnosti, lepega telesa in vsega, kar imam rad, tudi oseba, ki me razume. To iščem."

Sin je umrl leta 2022

 

Sin je umrl leta 2022

18. aprila 2022 sta se jima rodila dvojčka Bella Esmeralda in Angel, deček pa je med porodom umrl. Cristiano je razkril, da se o sinu pogovarjata vsak dan, da bi ohranila spomin nanj. "Otroci razumejo, sedimo okoli mize in oni rečejo: 'Oči, to sem naredil za Angela,' in pokažejo v nebo," je povedal Piersu Morganu. "Ne bom lagal svojim otrokom, govorim resnico, kar je bil težaven proces," je še razkril.

cristiano ronaldo sin smrt angel georgina rodriguez
Naslednji članek

Odziv režiserja serije All's Fair na porazne ocene gledalcev

Naslednji članek

Paul McCartney o najtežjih trenutkih svojega življenja: tožba proti Beatlom

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1butnskala
08. 11. 2025 11.11
Kero nakladanje
ODGOVORI
0 0
HALAcR7
08. 11. 2025 10.53
+0
GOAT za razliko od umetnega goata,brez kemije prepovedanih substanc,steroidov,rastnega hormona,brez skandalov,NEGREIRE,smešno prirejenega WC2022,,,da ne pišem kaj dela zdaj v burger ligi....najboljši je le den edini CR7
ODGOVORI
1 1
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
08. 11. 2025 10.12
+4
bos pa novga dau narest da bo 7..vseh itak ne poznas..vzemi si kaj časa za familijo in se nehaj blamirati na igriščih in samopromocijskih intervjujih🤣🤣
ODGOVORI
7 3
abcde1234
08. 11. 2025 10.28
-1
To, da vseh ne pozna, je majmunski primitivizem. Je pa res, da si je s prvim otrokom, ki ga je dal dobesedno narest, nalil gnoja na glavo za celi lajf. Ampak, to je to. Revež z ulice bajno obogati in se mu na neki točki zmeša.
ODGOVORI
1 2
