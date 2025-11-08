Cristiano Ronaldo o smrti sina: Z Georgino naju je to zbližalo

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je nedavno gostoval v oddaji Piersa Morgana, kjer je spregovoril o svojem odnosu z zaročenko Georgino, družinskem življenju in karieri. Med pogovorom sta se dotaknila tudi težkega obdobja, ki je sledilo po smrti športnikovega sina Angela, Ronaldo pa je razkril, da ju je z bodočo ženo težka preizkušnja zelo zbližala.

Cristiano Ronaldo je pred kratkim spregovoril o svojem razmerju z zaročenko Georgino Rodríguez in razkril, kako ju je tragična izguba sina Angela leta 2022 še bolj zbližala. V odkritem pogovoru s Piersom Morganom je nogometaš povedal, kako sta se z bodočo ženo v najtežjih časih podpirala in kako je ta tragična izguba njuno partnerstvo le okrepila.

Cristiano Ronaldo je razkril, da ju je z zaročenko Georgino sinova smrt zbližala. FOTO: Profimedia icon-expand

"Občutek imam, da se vedno podpirava," je nogometni zvezdnik dejal v oddaji Uncensored in nadaljeval: "V razmerju so dobri trenutki in težki. To je del poti. Ampak verjetno sva v tem obdobju najin odnos še bolj okrepila." 40-letnik je prepričan, da mora vsak odnos doživeti vzpone in padce. "Potrebno je najti ravnovesje," je dodal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kljub bolečini Cristiano – ki je poleg 3-letne Belle Esmeralde še oče 8-letnih dvojčkov Eve Marie in Matea, 7-letne hčerke Alane in 15-letnega sina Cristiana mlajšega – poudarja, da se je iz tega obdobja naučil dragocenih lekcij. "Iskreno, naučil sem se veliko stvari," je dejal. "Življenje sem videl z drugačne perspektive. Moja hči, ki je zdaj stara tri leta, je kraljica družine. Ona je tista, ki osrečuje hišo. Vse se je zgodilo z razlogom. V to verjamem. Smo blagoslovljena družina. Ponosen sem na to," je dodal.

'Georgina je tisto, kar iščem'

Kar zadeva Georgino, ki jo je zaprosil avgusta letos po osmih letih zveze, igralec Al Nassra ne skriva, da je našel popolno partnerico. "Na njej je toliko dobrih stvari, ki jih obožujem," je dejal. "Verjamem, da je edinstvena v tem, da skrbi zame, kar je zelo pomembno. Skrbi za družino, za hišo, in to zahteva veliko dela." Na koncu je dodal: "Zame je posebna, ker je poleg svojih lastnosti, lepega telesa in vsega, kar imam rad, tudi oseba, ki me razume. To iščem."

Sin je umrl leta 2022